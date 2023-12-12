Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Cegah Kondisi Ekstrem saat Libur Nataru

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |07:43 WIB
BNPB Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Cegah Kondisi Ekstrem saat Libur Nataru
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. (Foto: BNPB)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membuka peluang untuk menggelar Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) jika terjadi cuaca ekstrem saat periode libur Natal dan Tahun Baru 2024. Khususnya untuk mengurangi dampak dari tingginya curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.

“Kerja sama dengan BMKG untuk menggunakan TMC terbukti ketika terjadi kekeringan dan El Nino tahun 2023, dengan kesiapan yang lebih cepat tidak terjadi karhutla yang signifikan. Pengalaman ini akan kami terapkan untuk menangani bencana hidrometeorologi basah ini,” ungkap Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (12/12/2023).

Lebih lanjut, Suharyanto mengatakan pihaknya akan terus memonitor perkembangan cuaca. Dia menambahkan jika terjadi hujan deras di jalur mudik dan tempat wisata yang berpotensi banjir maka akan digelar TMC.

“Akan memonitor perkembangan cuaca. Seadainya di jalur mudik dan tempat wisata maupun daerah tertentu yang mungkin akan datang hujan deras dan banjir, dengan TMC hujannya akan diperkecil atau dialihkan ke tempat lain,” lanjutnya.

Lebih lanjut Suharyanto mengimbau kepada seluruh pemrintah daerah untuk melakukan langkah antisiapsi sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing.

“Mendorong pemda untuk antisipasi sesuai dengan klasifikasi karakteristik bencana daerahnya,” tutur Suharyanto

