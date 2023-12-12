Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sektor Parekraf Tunjukan Tren Positif, Erick Thohir Dorong Penajaman Strategi

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |13:16 WIB
Sektor Parekraf Tunjukan Tren Positif, Erick Thohir Dorong Penajaman Strategi
Menko Marves Ad Interim Erick Thohir (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG - Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mendorong target sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di tahun 2024 yang akan berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 4,5 persen dan menciptakan 22,8 juta lapangan pekerjaan.

Hal itu disampaikan Menko Marves Ad Interim, Erick Thohir dalam sambutannya secara virtual pada Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Rakornas Parekraf) Tahun 2023 yang berlangsung di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Selasa (12/12/2023).

"Tentu ini yang seharusnya kita bisa terus dorong bersama seperti yang dilakukan negara negara seperti Saudi Arabia, Qatar maupun UAE mereka negara yang kaya dengan minyak dan gas namun saat ini terus tengah mengembangkan ekosistem pariwisata secara masif karena terbukti dapat membawa dampak ekonomi yang sangat amat besar dan juga pembukaan lapangan pekerjaan," kata Erick.

Erick mengatakan, pascapandemi Covid-19 sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sedang berjuang dalam masa pemulihan. Bukan hanya Indonesia, hal ini juga dirasakan oleh negara lain di seluruh dunia.

"Sepanjang 2022 sektor pariwisata berhasil menyumbang Rp705 triliun namun angka ini masih lebih kecil kalau kita dibandingkan daripada kontribusi sektor lain seperti pertambangan yang mencapai Rp2393 triliun," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/608/2999587/wamenparekraf-angela-tanoesoedibjo-dapat-kejutan-ulang-tahun-dari-mahasiswa-poltekpar-medan-i21kqeRL9c.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Dapat Kejutan Ulang Tahun dari Mahasiswa Poltekpar Medan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/337/2937251/angela-tanoesoedibjo-sektor-parekraf-jadi-kunci-utama-ke-depan-fCJITFAOjm.jpg
Angela Tanoesoedibjo: Sektor Parekraf Jadi Kunci Utama ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/519/2896842/wamen-angela-ingatkan-pentingnya-berbagi-pengalaman-liburan-lewat-medsos-XRKaI2HFqR.jpg
Wamen Angela Ingatkan Pentingnya Berbagi Pengalaman Liburan Lewat Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/1/2888126/angela-tanoesoedibjo-siap-bantu-renovasi-rumah-warga-di-surabaya-yang-tak-layak-huni-yW413TFafq.jpg
Angela Tanoesoedibjo Siap Bantu Renovasi Rumah Warga di Surabaya Yang Tak Layak Huni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/28/608/2772902/sukses-gelar-f1-powerboat-sandiaga-bilang-danau-toba-siap-selenggarakan-even-internasional-g4DkvT7vJX.jpeg
Sukses Gelar F1 Powerboat, Sandiaga Bilang Danau Toba Siap Selenggarakan Even Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/18/1/2170365/singapura-dan-malaysia-bakal-semarakkan-festival-pulau-penyengat-2020-gDvqpjrZDe.jpg
Singapura dan Malaysia Bakal Semarakkan Festival Pulau Penyengat 2020
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement