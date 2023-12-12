Sektor Parekraf Tunjukan Tren Positif, Erick Thohir Dorong Penajaman Strategi

BANDUNG - Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mendorong target sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di tahun 2024 yang akan berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 4,5 persen dan menciptakan 22,8 juta lapangan pekerjaan.

Hal itu disampaikan Menko Marves Ad Interim, Erick Thohir dalam sambutannya secara virtual pada Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Rakornas Parekraf) Tahun 2023 yang berlangsung di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Selasa (12/12/2023).

"Tentu ini yang seharusnya kita bisa terus dorong bersama seperti yang dilakukan negara negara seperti Saudi Arabia, Qatar maupun UAE mereka negara yang kaya dengan minyak dan gas namun saat ini terus tengah mengembangkan ekosistem pariwisata secara masif karena terbukti dapat membawa dampak ekonomi yang sangat amat besar dan juga pembukaan lapangan pekerjaan," kata Erick.

Erick mengatakan, pascapandemi Covid-19 sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sedang berjuang dalam masa pemulihan. Bukan hanya Indonesia, hal ini juga dirasakan oleh negara lain di seluruh dunia.

"Sepanjang 2022 sektor pariwisata berhasil menyumbang Rp705 triliun namun angka ini masih lebih kecil kalau kita dibandingkan daripada kontribusi sektor lain seperti pertambangan yang mencapai Rp2393 triliun," ungkapnya.