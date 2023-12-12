Mahfud MD Dapat Sapaan Uwa dari Seniman Sunda, Partai Perindo: Bentuk Penghormatan

JAKARTA - Ketua Bidang Keagamaan Partai Perindo, Abdul Khaliq Ahmad menilai sapaan 'uwa' yang diberikan kepada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, merupakan suatu penghormatan.

Sebelumnya, Cawapres pendamping Capres Ganjar Pranowo itu mendapat julukan atau sapaan akrab dalam budaya Sunda dengan sebutan 'Uwa' yang disematkan oleh para pendukung, budayawan, seniman, dan generasi muda Bandung.

BACA JUGA:

"Tentu ini adalah sebuah penghormatan dan apresiasi masyarakat Sunda khususnya Jawa Barat pada umumnya terhadap Mahfud MD yang dinilai sangat pantas untuk mendapatkan panggilan 'uwa'," kata Abdul Khaliq kepada wartawan, Selasa (12/12/2023).

Menurut Abdul -- yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II ini -- mengatakan, panggilan 'uwa' merupakan simbol penghormatan terhadap orang yang dituakan dalam suku Sunda. Selain itu, sebutan 'uwa' juga memiliki nilai yang sifat universal.

BACA JUGA:

Hary Tanoe: Partai Perindo Berjuang Bersama Rakyat Kecil

"Sebutan Uwa itu jauh lebih terhormat ketimbang sebutan-sebutan lain dalam bahasa Sunda misalnya Mang atau Kang, karena Mang itu konotasinya ditunjukkan kepada mereka yang biasa berdagang dan Kang itu terlalu normatif dan sifatnya umum," jelasnya.

Karena itu, Abdul Khaliq menegaskan, sebutan 'uwa' kepada Mahfud MD selain merupakan bentuk penerimaan masyarakat Jawa Barat yang tulus kepada Mahfud juga karena Mahfud dinilai sebagai sosok cawapres yang memiliki kearifan, integritas, dan kapasitas untuk memimpin bangsa dan negara bersama dengan Ganjar Pranowo.

"Mudah-mudahan masyarakat nusantara, Indonesia juga akan menerima Pak Mahfud dan Pak Ganjar Pranowo. Baik sebagai pasangan Capres dan Cawapres maupun sebagai tokoh bangsa yang hari ini sedang berkompetisi memasuki area Pemilu 2024 yang akan datang," pungkasnya.