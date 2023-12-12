Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Yakin Indonesia Emas Bisa Dicapai Lewat Sektor Parekraf

BANDUNG - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo menilai bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) merupakan salah satu sumber dari peningkatan ekonomi Indonesia ke depan.

Menurut Angela, banyak inisiatif yang akan dilakukan Kementerian Parekraf (Kemenparekraf), di antaranya tourism fun dan memperkuat connectivity dan inter connectivity di dalam negeri.

"Saya melihat pariwisata dan ekonomi kreatif ini kunci utama ke depannya," kata Angela dalam Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Rakornas Parekraf) Tahun 2023 yang berlangsung di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Selasa (12/12/2023).

Angela mengatakan bahwa saat ini mayoritas masyarakat Indonesia diisi oleh usia produktif. Artinya, Indonesia sudah memasuki bonus demografi yang puncaknya diperkirakan di tahun 2030 dan akan mulai menurun sampai sekitar 2040.

"Ini adalah momentum yang sangat tepat sekali untuk kita bener bener memaksimalkan usia produktif ini, usia 15-64 tahun di mana diharapkan masyarakat kita di usia produktif bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk ekonomi dan untuk bangsa," katanya.

Menurutnya, adanya lapangan pekerjaan hingga peluang usaha sangat penting bagi mereka yang berada di usia produktif.

"Bayangkan kalau masyarakat kita di usia produktif ini tidak dapat lapangan kerja, ga dapet peluang usaha, akhirnya kita tahu tidak baik. Ada banyak pengangguran dan ketidaksejahteraan sehingga Indonesia tidak bisa memaksimalkan momentum ini untuk mencapai Indonesia Emas 2045 yang kita harapkan bersama," tuturnya.