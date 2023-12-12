Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perkuat Alutsista, Prabowo Serahkan 5 Pesawat Canggih NC-212i Buatan Anak Bangsa ke TNI AU

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |13:59 WIB
Prabowo Serahkan 5 Pesawat ke TNI AU/Kemhan
Prabowo Serahkan 5 Pesawat ke TNI AU/Kemhan
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyerahkan lima unit pesawat NC-212i kepada TNI Angkatan Udara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Lima pesawat tersebut merupakan bagian dari pengadaan sembilan unit pesawat NC-212i untuk TNI Angkatan Udara yang akan memperkuat Skadron Udara 4 Wing Udara 2 Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur.

"Kita berharap industri pertahanan kita akan terus meningkat, bahkan sampai mampu memproduksi pesawat tempur," ujar Prabowo, Selasa (12/12/2023).

Dikatakan Prabowo, Angkatan Udara yang kuat menjadi suatu keharusan. Untuk itu perlu upaya keras dalam membangun kekuatan pertahanan negara, sehingga tidak bergantung dengan negara lain.

"Negara kita kaya akan sumber daya. Oleh karena itu, kita sangat perlu memiliki kekuatan pertahanan yang tangguh," kata Menhan Prabowo.

Pengadaan pesawat ini bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional TNI, baik dalam Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP), mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memajukan industri pertahanan dalam negeri.

Pesawat NC-212i yang termasuk kategori pesawat angkut ringan ini adalah produk yang sepenuhnya dibuat oleh anak bangsa di PTDI.

Pesawat NC-212i mempunyai beragam konfigurasi penggunaan, seperti pengangkut pasukan, evakuasi medis udara, foto udara, modifikasi cuaca, dan pelatihan navigasi udara. Desain dan proses perawatan yang sederhana membuat pesawat ini efisien dalam biaya operasional dan perawatan, menjadikannya pesawat terbaik di kelas pesawat angkut ringan.

