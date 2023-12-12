Perkuat Basis Dukungan, Relawan Progresif Optimis Ganjar-Mahfud Menang Pilpres 2024

JAKARTA – Relawan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang tergabung dalam Relawan Progresif, menanggapi hasil survei yang diadakan sejumlah lembaga.

Direktur Nasional Relawan Progresif Eka Sastra mengatakan, masih terlalu dini untuk menyimpulkan siapa pemenang di Pilpres 2024.

Menurutnya, berbagai hasil survei itu mengonfirmasi kalau peluang masih terbuka lebar untuk pasangan Ganjar-Mahfud.

“Saya melihat ada sekitar 28,7 persen undecided voter. Artinya mereka belum menentukan pilihan ke pasangan manapun. Artinya, peluang masih sangat terbuka. Belanda masih jauh. Perjalanan masih panjang,” ujarnya, Senin (12/12/2023).

Dikatakan Eka, survei ini menjadi alarm bagi timnya untuk terus bekerja keras untuk menampilkan sisi terbaik Ganjar sebagai solusi bagi segenap persoalan bangsa.

Pihaknya tidak terlalu risau dengan survei elektabilitas capres dari berbagai lembaga. Relawan ini akan terus bekerja untuk mematangkan konsolidasi yang akan meningkatkan keterpilihan Ganjar-Mahfud.

“Fokus kami adalah bagaimana terus melakukan konsolidasi dengan semua elemen masyarakat sipil. Relawan kami terus melakukan penggalangan massa di berbagai titik di tanah air,” katanya.

Pihaknya mengapresiasi survei yang diadakan berbagai lembaga, sebab itu adalah bagian dari demokrasi. Namun, survei hanya memotret kenyataan, bukan kenyataan itu sendiri. Kenyataan yang sebenarnya terlihat saat pilpres mendatang.

Mantan politikus Partai Golkar ini merasa optimis kerja-kerjanya akan membuahkan hasil. Sebab relawan ini memiliki basis kuat yakni para penggiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Kami menggalang kekuatan di 67 juta UMKM di Indonesia, dan itulah yang menjadi teman, binaan sekaligus sasaran dari Progresif,” ujarnya.