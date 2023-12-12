Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Farid Zanzabil Al Ayubi Tiba ke Tanah Air Hari Ini, 2 WNI Pilih Bertahan di Gaza

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |14:28 WIB
Farid Zanzabil Al Ayubi Tiba ke Tanah Air Hari Ini, 2 WNI Pilih Bertahan di Gaza
RS Indonesia di Gaza Palestina/MER-C
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah akan memulangkan 1 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Gaza menuju Tanah Air pada hari ini, Selasa (12/12/2023).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, WNI tersebut bernama Farid Zanzabil Al Ayubi yang merupakan relawan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C).

"Saudara Farid meminta untuk dievakuasi dan sudah kita lakukan. Saat ini yang bersangkutan masih berada di KBRI Kairo dan kita rencanakan pada hari Selasa, hari ini akan dipulangkan ke Indonesia,"kata Iqbal kepada wartawan di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat.

Sementara, dua relawan lainnya yakni Fikri Rofiul Haq, dan Reza Aldilla Kurniawan memilih untuk tetap berada di Gaza.

"Ini 1 dari tiga orang relawan Mer-C yang membantu di RS Indonesia. Dua diantaranya memutuskan untuk tetap tinggal di Gaza,"pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176836/prabowo-HGhv_large.jpg
Prabowo: Puluhan Tahun Indonesia Konsisten Bela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176829/pedro-aFBf_large.jpg
PM Spanyol Sánchez Tuntut Aktor Genosida Gaza Diseret ke Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176719/prabowo-mZ7Q_large.jpg
Prabowo: Awalan Baik, Tentara Israel Akan Ditarik dari Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176397/prabowo-UVd9_large.jpg
Tiba di Mesir, Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Sheikh untuk Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356/prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176224/bela-gkcI_large.jpg
Massa Aksi Palestina Usulkan PBB Bentuk 'Ruang Palestina' Khusus di Markas Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement