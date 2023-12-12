Farid Zanzabil Al Ayubi Tiba ke Tanah Air Hari Ini, 2 WNI Pilih Bertahan di Gaza

JAKARTA - Pemerintah akan memulangkan 1 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Gaza menuju Tanah Air pada hari ini, Selasa (12/12/2023).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, WNI tersebut bernama Farid Zanzabil Al Ayubi yang merupakan relawan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C).

"Saudara Farid meminta untuk dievakuasi dan sudah kita lakukan. Saat ini yang bersangkutan masih berada di KBRI Kairo dan kita rencanakan pada hari Selasa, hari ini akan dipulangkan ke Indonesia,"kata Iqbal kepada wartawan di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat.

Sementara, dua relawan lainnya yakni Fikri Rofiul Haq, dan Reza Aldilla Kurniawan memilih untuk tetap berada di Gaza.

"Ini 1 dari tiga orang relawan Mer-C yang membantu di RS Indonesia. Dua diantaranya memutuskan untuk tetap tinggal di Gaza,"pungkasnya.