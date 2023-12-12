Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sandiaga Optimistis Debat Capres-Cawapres Dongkrak Elektabilitas Ganjar-Mahfud

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |14:38 WIB
A
A
A

BANDUNG - Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno, optimistis debat pertama capres-cawapres 2024 yang akan digelar malam ini akan menaikkan elektabilitas dari paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Sandiaga mengaku, ia sudah memberikan masukan kepada Ganjar-Mahfud untuk menyampaikan materi dengan jelas dan tegas. Hal itu mengingat sebanyak 30 persen masyarakat belum menentukan pilihannya hingga saat ini.

"Malam ini banyak ditunggu oleh masyarakat kita sekitar 30 persen masyarakat kita belum mantap menentukan pemilihan. Oleh karena itu, saya sudah memberikan masukan kepada pasangan calon nomor urut tiga, bahwa masyarakat menginginkan satu statement yang jelas dan tegas," ucap Sandiaga usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Rakornas Parekraf) di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Selasa (12/12/2023).

Melalui debat capres-cawapres 2024 ini, Sandiaga mengatakan, paslon nomor urut 3 ini akan betul-betul fokus kepada isu yang dibutuhkan solusi dari masyarakat.

"Karena Ganjar ini responsif, dia sampai tinggal di rumah masyarakat untuk mendengar langsung aspirasi dari rakyat yang ada di lapisan ekonomi terbawah. Oleh karena itu, debat ini bisa berdampak signifikan terhadap kenaikan dari elektabilitas paslon nomor tiga, Ganjar dan Mahfud," tuturnya.

Selain itu, Ganjar-Mahfud akan berfokus pada pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, yang diharapkan akan menghadirkan peluang usaha dan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.

Halaman:
1 2
      
