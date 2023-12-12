Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Penampakan Awan Berlafadz Allah, Selengkapnya di Okezone Updates

Widi Agustian , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |14:47 WIB
Viral Penampakan Awan Berlafadz Allah, Selengkapnya di Okezone Updates
Okezone Updates mengulas viral awan berlafadz Allah di Gunung Marapi. (Foto/Ilustrasi: Okezone)
JAKARTA - Okezone Updates pada Selasa (12/12/2023) menyajikan berita yang menarik untuk disaksikan. Salah satunya ada berita tentang video amatir merekam pemandangan yang menarik nan indah yakni gumpalan awan berlafadz Allah di atas Gunung Marapi, di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Video berdurasi kurang dari satu menit ini pun viral di media sosial. Diketahui peristiwa langka ini terjadi pada pagi hari dimana dengan kondisi langit biru cerah dan berlangsung selama 10 menit.

 BACA JUGA:

Awan berlafadz Allah ini muncul diantara dua gunung Singgalang dan Marapi. Sebelum gunung marapi erupsi dua warga juga sempat mengabadikan penampakan awan berlafadz Allah di langit di atas gunung marapi.

Selain itu ada berita tentang lansia yang berhasil membudidayakan anggur Brasil. Di lahan seluas 1.300 meter persegi inilah Juju Juarnah membudidayakan anggur brazil.

Sejak 8 tahun lalu nenek berusia 78 tahun ini memanfaatkan tanah di samping rumahnya kampung sinagar papak ranji, sukaraja, sukabumi, untuk berkebun anggur Brasil.

