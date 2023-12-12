Debat Perdana Pilpres 2024 Dimulai, Akan Jadi Strategi Hebat atau Bumerang? Saksikan Keseruannya Sore ini, LIVE di iNews

JAKARTA - Sore ini, Selasa (12/12) menjadi momentum penting dalam proses kampanye Pemilihan Presiden 2024 dengan digelarnya debat perdana. Fokus utama debat ini meliputi tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.

Pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka serta nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud MD telah menyatakan kesiapan untuk menghadapi tantangan debat ini.

Sebelum dan sesudah debat, para narasumber termasuk juru bicara dari masing-masing paslon, yakni Gamal Albinsaid selaku Juru Bicara Timnas Amin, Dedek Prayudi selaku Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Ridwan Darmawan selaku Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, M.Qodari selaku Pakar Politik, Zainal Arifin Mochtar selaku Kepala Departemen Hukum Tata Negara UGM, Saor Siagian selaku Pakar Hukum dan Poppy Amalya selaku Pakar Mikro Ekspresi akan memberikan pandangan mendalam untuk melengkapi perspektif masyarakat. Serta, host yang akan memandu diskusi adalah Abraham Silaban, Anisha Dasuki, Cak Lontong dan Cak Akbar.

Sorotan publik tertuju pada pendekatan dan gagasan masing-masing paslon terkait isu-isu krusial yang akan diangkat dalam debat. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti debat ini dengan cermat, mempertimbangkan argumen dan pandangan yang disajikan, sehingga dapat membuat keputusan yang matang dalam memilih pemimpin negara yang akan memimpin pada periode berikutnya. Debat perdana ini akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia menuju Pemilihan Presiden 2024. Lantas, bagaimana solusi setiap paslon terhadap permasalahan bangsa? Serta siapakah yang mampu memikat hati para pemilih?

Saksikan selengkapnya dalam rangkaian Debat Perdana Pilpres 2024, sore ini (Selasa, 12 Desember 2023), pukul 16.45 WIB, secara LIVE di iNews.

(Awaludin)