INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Penjagaan KPU Diperketat Jelang Debat Perdana

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |14:52 WIB
Penjagaan KPU Diperketat Jelang Debat Perdana
KPU RI diperketat jelang debat Capres/Foto: Fiqri
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat Pilpres 2024 perdana pada Selasa (12/12/2023) malam. Penjagaan Kantor KPU pusat pun diperketat menjelang debat.

Dari pantauan MPI di lapangan, penjagaan ketat terlihat di Kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Penjagaan mulai diberlakukan sekitar pukul 14.00 WIB.

Para awak media dan petugas yang hendak masuk ke dalam halaman Kantor KPU harus diperiksa. Pemeriksaan dilakukan di depan pagar Kantor KPU dan di dalam halaman.

Barang bawaan pun harus dimasukan ke dalam mesin deteksi logam atau X-Ray. Kemudian, para petugas dan awak media pun bisa masuk.

Tak hanya itu, penjagaan ketat juga berlaku di pintu masum venue debat capres-cawapres. Terpantau, ada tiga petugas keamanan internal KPU yang berjaga di depan pintu arena debat.

Sementara awak media yang hadir, belum bisa diperkenankan masuk ke arena debat yang ada di halaman Kantor KPU. Wartawan, masih menunggu di Media Center KPU.

Telusuri berita news lainnya
