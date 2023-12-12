Soal Elektabilitas Ganjar-Mahfud, Hasto Sebut Banyak Intimidasi Sebabkan Rakyat Bimbang Tentukan Pilihan

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan pihaknya akan bekerja keras untuk meningkatkan elektabilitas pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Dia menjelaskan, dukungan rakyat terhadap pasangan nomor urut 3 itu sangatlah besar. Namun ada intimidasi yang dilakukan pihak tertentu, yang membuat rakyat bingung untuk menentukan pilihan. Sehingga banyak pemilih dalam beberapa survei yang bimbang dan belum memilih capres-cawapresnya.

"Sebenarnya kalau kita lihat dukungan rakyat sangat kuat, hanya memang kita akui banyak intimidasi. Sehingga menyebabkan undecided bahkan unspoken voters itu juga cukup banyak," kata Hasto sebelum debat perdana calon presiden 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Pihaknya pun berusaha turun ke bawah untuk menemui dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

"Sehingga kami turun ke bawah dan ketika kami sosialisasikan KTP sakti, satu kartu terpadu Indonesia Ganjar-Mahfud, terbayar tanggapannya sangat luar biasa dari ibu-ibu, dari wong cilik, dari kaum muda," katanya.