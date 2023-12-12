Megawati Tidak Hadiri Debat Perdana Capres-Cawapres, Ini Alasannya

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri secara langsung jalannya debat perdana kandidat Pilpres 2024 yang dilaksanakan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam.

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat tiba di Gedung KPU RI untuk melihat langsung jalannya debat.

BACA JUGA:

"Bu Mega tidak bisa hadir karena sedang berada di Australia untuk menyaksikan wisuda cucu dari beliau," kata Hasto.

Dia melanjutkan, kendati Presiden Kelima RI itu berhalangan, dia memastikan seluruh ketua umum partai politik pendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang lainnya akan hadir di lokasi.

BACA JUGA:

"Akan hadir bang OSO, pak Mardiono dan Pak Hary," ujarnya.