INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar - Mahfud Berjalan Cukup Jauh ke Gedung KPU untuk Hadiri Debat Perdana

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |18:59 WIB
Ganjar - Mahfud Berjalan Cukup Jauh ke Gedung KPU untuk Hadiri Debat Perdana
Ganjar Pranowo/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden (Bacapres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tiba di Jalan Imam Bonjol dekat pintu masuk barikade petugas internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Selasa (12/12/2023) sore.

Menurut hasil pengamatan MNC Portal di lokasi, Ganjar tiba terlebih dahulu bersama istrinya Atikoh Pukul 18.14 WIB menggunakan mobil Kijang Innova berwarna hitam.

 BACA JUGA:

Ganjar tampak tersenyum ketika ditanya awak media persiapan debat saat berjalan kaki menuju pintu masuk Gedung KPU RI.

1 2
      
