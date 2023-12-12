Ganjar - Mahfud Berjalan Cukup Jauh ke Gedung KPU untuk Hadiri Debat Perdana

JAKARTA - Calon Presiden (Bacapres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tiba di Jalan Imam Bonjol dekat pintu masuk barikade petugas internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Selasa (12/12/2023) sore.

Menurut hasil pengamatan MNC Portal di lokasi, Ganjar tiba terlebih dahulu bersama istrinya Atikoh Pukul 18.14 WIB menggunakan mobil Kijang Innova berwarna hitam.

Ganjar tampak tersenyum ketika ditanya awak media persiapan debat saat berjalan kaki menuju pintu masuk Gedung KPU RI.