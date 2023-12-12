Pendukung Ganjar-Mahfud Gelar Nobar Debat Capres, Libatkan UMKM Meriahkan Acara

JAKARTA - Pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menggelar nonton bareng alias nobar debat perdana Pilpres 2024 di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk dukungan kepada Ganjar-Mahfud yang akan melakukan debat bersama capres-cawapres lainnya.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lapangan, gelaran nobar debar perdana ini juga dihadiri Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi hingga putra kandung Mahfud MD, Royhan Akbar.

Kemeriahan terasa menjelang gelaran debat perdana capres-cawapres 2024 malam ini.

Sebagai bentuk antusiasnya, Sahabat Mahfud MD juga sempat menggelar karaoke bareng sebelum nobar dimulai.

Tak hanya itu, acara nobar yang diprakarsai pendukung Ganjar-Mahfud ini juga melibatkan sejumlah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Mereka di antaranya pedagang bakso, siomay, hingga penjual kopi kemasan keliling.