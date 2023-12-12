Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pendukung Ganjar-Mahfud Gelar Nobar Debat Capres, Libatkan UMKM Meriahkan Acara

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |19:03 WIB
Pendukung Ganjar-Mahfud Gelar Nobar Debat Capres, Libatkan UMKM Meriahkan Acara
Pendukung Ganjar-Mahfud gelar nobar debat capres 2024. (MPI/Ravie Wardhani)
A
A
A

 

JAKARTA - Pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menggelar nonton bareng alias nobar debat perdana Pilpres 2024 di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk dukungan kepada Ganjar-Mahfud yang akan melakukan debat bersama capres-cawapres lainnya.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lapangan, gelaran nobar debar perdana ini juga dihadiri Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi hingga putra kandung Mahfud MD, Royhan Akbar.

Kemeriahan terasa menjelang gelaran debat perdana capres-cawapres 2024 malam ini.

Sebagai bentuk antusiasnya, Sahabat Mahfud MD juga sempat menggelar karaoke bareng sebelum nobar dimulai.

Tak hanya itu, acara nobar yang diprakarsai pendukung Ganjar-Mahfud ini juga melibatkan sejumlah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Mereka di antaranya pedagang bakso, siomay, hingga penjual kopi kemasan keliling.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement