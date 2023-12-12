Jelang Debat Perdana, Jubir Amin Sebut Terjadi Penurunan Tren Demokrasi

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat capres-cawapres pertama hari ini, Selasa (12/12/2023). Debat perdana Pilpres 2024 ini akan menghadirkan tiga pasang calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Debat pertama ini akan membawakan tema Hukum, Hak Asasi Manusia, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. Debat ini menjadi Porsi Capres.

Sebelum mulai acara debat ini, di MNC Convention Hall, Selasa (12/12/2023) diadakan pradebat Perdana Pilpres 2024 yang akan diisi oleh narasumber termasuk juru bicara dari masing-masing paslon, yakni Gamal Albinsaid selaku Juru Bicara Timnas Amin, Dedek Prayudi selaku Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Ridwan Darmawan selaku Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud.

Juru Bicara Timnas Amin, Gamal Albinsaid mengatakan bahwa tema yang diangkat pada debat perdana ini sangat kompatibel dengan permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini.

Gamal mengatakan saat ini Indonesia sedang mengalami regresi demokrasi. Hal ini katanya terlihat dari index demokrasi yang alami penurunan dari tahun 2015 yakni 7,03 persen kini menjadi 6,7 persen.

"Artinya kita mengalami penurunan indeks demokrasi lalu," katanya.

Kemudian terkait korupsi, Gamal juga menyebutkan bahwa index korupsi di Indonesia alami penurunan dari tahun 2015 di angka 36 kini menjadi 34.

Selain itu juga, Gamal menyebutkan kebebasan pers di Indonesia juga mengalami penurunan. Dia mengatakan Index kebebasan pers turun dari angka 59, kini menjadi 54,83.