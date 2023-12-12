Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Guntur Romli: Ganjar Menang Debat dengan Skor 8

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |19:10 WIB
Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Guntur Romli: Ganjar Menang Debat dengan Skor 8
Guntur Romli/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar - Mahfud, Guntur Romli memprediksi Capres yang diusung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo, akan menang debat antar Capres di KPU, dengan skor delapan (8). Guntur meyakini hal tersebut lantaran rekam jejak Ganjar yang sudah terbukti selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode.

"Pak Ganjar akan mendapatkan nilai delapan menurut saya (dalam debat Capres)," ujar Guntur saat ditemui di Rumah TPN Cemara, Selasa (12/12/2023).

 BACA JUGA:

Guntur menjelaskan keyakinannya terhadap Ganjar, lantaran sosok pria berambut putih tersebut piawai dalam debat dan penyampaian program kerjanya. Baginya, Ganjar sudah memakan tema debat Capres kali ini sehari-hari terutama perihal hukum, pelayanan publik dan penguatan demokrasi.

"Debat Capres hari ini kalau kita ibaratkan itu makanan sehari-hari mas Ganjar sewaktu menjadi Gubernur Jawa Tengah," tutur Guntur.

 BACA JUGA:

"Mas Ganjar sudah memberikan bukti, bukan hanya janji," lanjut Guntur.

Sekadar informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat perdana Capres-Cawapres di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/12/2023) malam.

Debat pertama dengan tema Hukum, Hak Asasi Manusia, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. Debat ini menjadi Porsi Capres.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement