Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Guntur Romli: Ganjar Menang Debat dengan Skor 8

JAKARTA - Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar - Mahfud, Guntur Romli memprediksi Capres yang diusung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo, akan menang debat antar Capres di KPU, dengan skor delapan (8). Guntur meyakini hal tersebut lantaran rekam jejak Ganjar yang sudah terbukti selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode.

"Pak Ganjar akan mendapatkan nilai delapan menurut saya (dalam debat Capres)," ujar Guntur saat ditemui di Rumah TPN Cemara, Selasa (12/12/2023).

Guntur menjelaskan keyakinannya terhadap Ganjar, lantaran sosok pria berambut putih tersebut piawai dalam debat dan penyampaian program kerjanya. Baginya, Ganjar sudah memakan tema debat Capres kali ini sehari-hari terutama perihal hukum, pelayanan publik dan penguatan demokrasi.

"Debat Capres hari ini kalau kita ibaratkan itu makanan sehari-hari mas Ganjar sewaktu menjadi Gubernur Jawa Tengah," tutur Guntur.

"Mas Ganjar sudah memberikan bukti, bukan hanya janji," lanjut Guntur.

Sekadar informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat perdana Capres-Cawapres di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/12/2023) malam.

Debat pertama dengan tema Hukum, Hak Asasi Manusia, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. Debat ini menjadi Porsi Capres.