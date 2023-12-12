Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Mardiono ke Ganjar-Mahfud Jelang Debat : Bersama Rakyat Majukan Indonesia

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |19:19 WIB
Pesan Mardiono ke Ganjar-Mahfud Jelang Debat : Bersama Rakyat Majukan Indonesia
Plt Ketum PPP Mardiono. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mendampingi pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam debat perdana Pilpres 2024 yang diselenggarakan KPU RI, Selasa (12/12/2023).

Mardiono tiba setelahr Ganja Pranowo dan Mahfud MD. Kepada pasangan tersebut, ia berpesan agar tetap selalu bersama rakyat untuk memajukan Indonesia.

"(Pesan) pasti ada, untuk memajukan bangsa Indonesia," kata Mardiono di depan kantor KPU RI.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tiba di Kantor Pusat KPU RI. Sambil berjalan bersama istrinya, Siti Atikoh, mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyatakan kesiapan untuk mengikuti debat perdana Pilpres 2024 di KPU RI.

"Insya Allah siap," kata Ganjar sambil berjalan menuju ke tempat acara debat.

Dalam debat itu, Ganjar-Mahfud kompak mengenakan kemeja putih lengan panjang. Kemeja itu tampak ada logo 3 jari. Untuk Ganjar, kemeja tertera tulisan "Sat-Set." Sementara Mahfud MD, terdapat tulisan "Tas-Tes."

Diketahui, kemeja lengan putih menegaskan duet Ganjar-Mahfud akan bekerja super keras melanjutkan pencapaian Presiden Jokowi.

