HOME NEWS NASIONAL

Jelang Debat Perdana, Islah Bahrawi Sebut Ganjar-Mahfud Paslon Tanpa Masa Lalu Kelam

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |19:20 WIB
Jelang Debat Perdana, Islah Bahrawi Sebut Ganjar-Mahfud Paslon Tanpa Masa Lalu Kelam
Islah Bahrawi/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, hadir di acara nonton bareng (nobar) debat perdana Capres-Cawapres 2024 di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Dalam jumpa persnya, Islah memaparkan penilaian kepada ketiga Capres-Cawapres 2024 menjelang debat perdana.

 BACA JUGA:

"Sejak dulu sebelum Pak Mahfud menjadi Cawapres saya yang paling awal selalu menyuarakan Anies dengan politisasi yang merusak demokrasi pada Pilkada di 2017," kata Islah Bahrawi.

"Prabowo, kalau kita bicara Prabowo kita tahu memang dia sangat sensitif dengan penculikan di orde baru, dia punya sejarah panjang dengan sipil," sambungnya.

 BACA JUGA:

Islah kemudian memaparkan pandangannya atas Capres-Cawapres nomer urut 3. Menurutnya, Ganjar-Mahfud merupakan satu-satunya paslon tanpa masa lalu kelam sepanjang karier politiknya.

Hal ini juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi Islah untuk menentukan dukungannya terhadap Ganjar-Mahfud di Pilpres mendatang.

"Kemudian Pak Ganjar dan ditambah Pak Mahfud. Ya kita tahu, keduanya sangat istiqomah dalam menjalani tugas. Saya harus jujur akui, Mas Ganjar bukan pelaku pada E-KTP. Bukan karena saya pendukung Ganjar-Mahfud," paparnya.

"Secara objektif yang paling tidak ribet oleh masalalunya ya Ganjar-Mahfud. Yang lain itu sibuk menutupi masa kelam di masa lalunya," imbuh Islah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
