HOME NEWS NASIONAL

Ganjar-Mahfud Masuki Panggung Arena Debat, Pamer Kekompakan dengan Handshake

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |19:22 WIB
Ganjar - Mahfud (foto: dok MPI)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat perdana capres pada Selasa (12/12) malam ini. Ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden pun dipanggil untuk memasuki arena panggung debat.

Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pun turut dipanggil ke arena panggung debat setelah dua pasangan calon lainnya yaitu Anies Baswedan -Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Saat dipanggil, Ganjar dan Mahfud menunjukkan kekompakkannya dengan memamerkan handshake.

Handshake membenturkan tangan sembari mengepal itu diperagakan baik oleh Ganjar dan Mahfud. Momen itu langsung disambut teriakan pendukung yang hadir di arena panggung.

Ganjar dan Mahfud kemudian kembali mengangkat tangan dengan menunjukkan angka tiga (3) yakni nomor urut pasangan keduanya pada Pilpres 2024 mendatang. Tak lupa mereka juga menyapa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah lebih dulu hadir.

Sebagai informasi, Sebagai informasi, debat yang digelar KPU hari ini merupakan agenda debat Capres. Artinya debat akan diprioritaskan mendengarkan paparan dari tiap capres baik Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Meski prioritas berbicara di capres, masing-masing pasangan Cawapres dipastikan bakal ikut hadir mendampingi. Tema debat perdana ini akan membawa isu hukum mulai dari penegakan hak asasi manusia (HAM) hingga pemberantasan korupsi.

(Awaludin)

      
