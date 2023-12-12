Deretan Tokoh yang Dampingi Ganjar Mahfud ke Debat Perdana di Gedung KPU





JAKARTA - Sejumlah tokoh penting mendampingi Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang tiba di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Selasa (12/12/2023).

Pantauan di lokasi, Ganjar Pranowo Mahfud MD didampingi oleh Yenny Wahid, Arsjad Rasjid, Andika Perkasa, Gatot Eddy Pramono, TGB Zainul Majdi, KH Abuya Muhtadi (Banten).

Kemudian hadir pula Denon Prawiraatmadja, Aria Bima, Olly Dondokambey, KH Mustofa Aqil (Cirebon), KH Idris Hamid (Pasuruan).

Selanjutnya, KH Yasin Nawawi (DIY), KH Aafif Muhajir (Situbondo), KH Haris Sodaqoh (Semarang), KH Malhan (Lirboyo), KH Encep Subandi (Tangerang).

Selain itu, Ajengan Hasan Basory (Garut), KH Ahmad Pujiono (Madiun) dan juga sejumlah pesohor seperti Denny Sumargo, Prilly Latuconsina, dan Vino Devanta hadir menemani Ganjar dan Mahfud MD di Kantor Komisi Pemilihan Umum RI.