HOME NEWS NASIONAL

Ganjar-Mahfud Kompak Kenakan Baju "Sat-set, Tas-tes" Saat Debat Pertama di KPU

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |19:26 WIB
Ganjar-Mahfud Kompak Kenakan Baju
Ganjar Pranowo-Mahfud MD. (Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Pasangan Capres dan Cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud MD tampak kompak menjelang pelaksanaan debat capres pertama Pilpres 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keduanya sama-sama mengenakan kemeja putih dengan tulisan saling bertaut "Sat-Set" dan "Tas-Tes".

Paslon nomor urut 3 itu lebih dulu mendatangi Posko Tim Pemenangan Nasional (TPN) di Gedung High End, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Mahfud MD tiba di lokasi sekira pukul 17.30 mengenakan kemeja putih bertuliskan "Tas-Tes". Selanjutnya 15 menit kemudian disusul Ganjar, yang mengenakan kemeja serupa bertuliskan "Sat-Set".

Ganjar yang datang didampingi istri, Siti Atikoh juga memakai sepatu produk lokal bermerek "Sat-Set". Dua idiom itu biasanya digunakan untuk menjelaskan bahwa Ganjar-Mahfud adalah pemimpin yang melakukan pekerjaan dengan taktis, cepat dan tuntas.

"Iya sat-set, tas-tes. Ini juga pakai sepatu lokal yang sama mereknya sat-set," ujar Ganjar kepada awak media.

Politikus berambut putih itu mengaku sudah siap mengikuti debat capres perdana di KPU. Ia telah banyak bertemu dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tim pemenangan.

"Insyaallah siap. Tadi sudah olahraga. Lari sama istri, jalan masuk ke kampung-kampung. Kan kita pernah debat juga, insyaallah siap. Kemarin juga sudah komunikasi, ngobrol dengan tim dan Pak Mahfud dapat masukan dari kawan-kawan yang substansi yang teknis seneng insyaallah," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
