Ganjar-Mahfud Kompak Tos Salam Tiga Jari Sebelum Debat

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden (Capres) - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan mengikuti debat perdana di Kantor Pusat KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam.

Untuk menunjukan kekompakan, Ganjar-Mahfud melakukan tos salam tiga jari. Momen itu terjadi saat Ganjar-Mahfud sebelum debat dimulai.

Mulanya, pembawa acara mempersilakan Ganjar-Mahfud masuk arena debat. Dengan kenakan kemeja putih, Ganjar tos dengan Mahfud. Kemudian, tosan itu diakhiri salam tiga jari yang dilambaikan kepada seluruh tamu undangan yang datang.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini sebelumnya menyatakan kesiapan untuk mengikuti debat perdana Pilpres 2024 di KPU RI.

"Insya Allah siap," kata Ganjar sambil berjalan menuju ke tempat acara debat.

Dalam debat itu, Ganjar-Mahfud kompak mengenakan kemeja putih lengan panjang. Kemeja itu, nampak ada logo 3 jari. Untuk Ganjar, kemeja tertera tulisan "Sat-Set." Sementara Mahfud MD, terdapat tulisan "Tas-Tes."

Diketahui, kemeja lengan putih menegaskan duet Ganjar-Mahfud akan bekerja super keras melanjutkan pencapaian Presiden Jokowi.