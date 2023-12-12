Jubir TPN : Permasalahan Hukum dan Demokrasi Akan Diselesaikan Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat capres-cawapres pertama hari ini, Selasa (12/12/2023). Debat perdana Pilpres 2024 ini akan menghadirkan tiga pasang calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Debat pertama ini akan membawakan tema Hukum, Hak Asasi Manusia, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. Debat ini menjadi Porsi Capres.

Sebelum mulai acara debat ini, di MNC Convention Hall, Selasa (12/12/2023) diadakan pradebat Perdana Pilpres 2024 yang akan diisi oleh narasumber termasuk juru bicara dari masing-masing paslon, yakni Gamal Albinsaid selaku Juru Bicara Timnas Amin, Dedek Prayudi selaku Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Ridwan Darmawan selaku Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud.

Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud Ridwan Darmawan mengatakan bahwa memang demokrasi dan pemberantasan korupsi di Indonesia ada kemajuan.

Akan tetapi, ia tetap mengatakan bahwa masih ada persoalan terkait hal tersebut yang belum terselesaikan oleh pemerintah ini.

Oleh karenanya, dengan latar belakang Cawapres nomor 3 sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Ridwan mengatakan persoalan tersebut akan selesai dalam masa kepemimpinan nantinya jika Ganjar-Mahfud menjadi Presiden.

"Saya kira compatible, tentu dengan kondisi bangsa kita bahwa penurunan index demokrasi itu ada kemajuan, pemberantasan korupsi. Tapi harus diakui masih banyak yang bolong-bolong dan itu akan diselesaikan oleh pendekar pendekar hukum pasangan Ganjar-Mahfud," katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara Timnas Amin, Gamal Albinsaid mengatakan bahwa index demokrasi dan pemberantasan korupsi di Indonesia alami penurunan.

Gamal mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami regresi demokrasi. Hal ini katanya terlihat dari index demokrasi yang alami penurunan dari tahun 2015 yakni 7,03 persen kini menjadi 6,7 persen.

"Artinya kita mengalami penurunan indeks demokrasi lalu. Kemudian terkait korupsi, index pemberantasan korupsi di Indonesia alami penurunan dari tahun 2015 di angka 36 kini menjadi 34," katanya.