Anak Sebut Doa Jadi Modal Penting Mahfud MD Jelang Debat Perdana

JAKARTA - Anak bungsu Mahfud MD, Royhan Akbar, turut menghadiri gelaran nonton bareng debat perdana yang diprakarsai Sahabat Mahfud MD di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Dalam jumpa persnya, Royhan membeberkan persiapan sang ayah di rumah menjelang debat perdana malam ini. Dia menuturkan jika Mahfud MD sama sekali tak gugup.

BACA JUGA:

"Bapak enggak tegang sama sekali ya, kita lihat hubungan bapak dengan masyarakat pun masih berlangsung, pagi tadi saya ketemu, beliau happy-happy aja, dia bilang 'Pemilu ini harus dijalani dengan riang gembira sebagai bentuk syukur kita dengan Indonesia'," ujar Royhan Akbar di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Royhan mengatakan bahwa, Mahfud MD tetap melakukan persiapan khusus di sela kesibukannya.

BACA JUGA: Deretan Tokoh yang Dampingi Ganjar Mahfud ke Debat Perdana di Gedung KPU

"Santai saja sambil komat kamit hapalin materi, keliatan beliau memang kurang sehat karena padat sekali ya. Saya enggak pernah melihat bapak selelah ini, tapi juga enggak pernah lihat bapak sesenang ini," lanjutnya.

Selain itu, pasangan Capres Ganjar Pranowo tersebut juga rutin mengamalkan doa khusus untuk melancarkan debat perdananya malam ini.