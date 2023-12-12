Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Debat Capres Cawapres, Anak Mahfud MD Ungkap Ayahnya Sangat Happy

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |19:41 WIB
Debat Capres Cawapres, Anak Mahfud MD Ungkap Ayahnya Sangat Happy
Anak Mahfud MD ungkap ayahnya sangat happy jelang debat. (Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Putra bungsu cawapres Mahfud MD, Royhan Akbar, menghadiri acara nobar di Posko Tengku Umar, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023). Dia mengungkap sang ayah justru sangat antusias dan senang hadir dalam debat perdana Pilpres 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Untuk debat capres-cawapres malam hari ini tadi saya ketemu beliau langsung ngobrol dari pagi saya ketemu, beliau happy-happy aja," ucap Royhan.

Ia menambahkan, sang ayah bahkan masih menyempatkan diri menyaksikan berbagai film kesukaannya. Namun, Mahfud tetap mempelajari materi-materi debat yang nantinya disampaikan dia agar bisa didengar seluruh rakyat Indonesia.

"Kalau saya lihat beliau ini santai saja masih. Seperti biasa di kamar, nonton film China, santai sekali beliau. Mungkin menghapal kan materi atau walaupun se-denger saya malam ini Cawapres tidak bicara ya, cuma mungkin beliau latihan buat yang berikutnya tapi menjalaninya santai sekali," sambungnya.

Royhan menjelaskan, alasan Mahfud sangat antusias menjalani debat ini. Itu karena ayahnya berpesan, pesta demokrasi lima tahunan sekali ini harus dijalani secara riang gembira.

"Karena kuncinya itu selalu beliau bilang ke kami, keluarga inti, Keluarga besar, lalu pemilu ini harus dijalani dengan segala hiruk pikuk isu-isu negatifnya dijalani dengan riang gembira sebagai wujud syukur kita kepada kemerdekaan Indonesia," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
