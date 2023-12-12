Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nobar Debat Capres KPU di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Teriakkan Yel-Yel hingga Bernyanyi Indonesia Raya

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |19:43 WIB
Nobar Debat Capres KPU di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Teriakkan Yel-Yel hingga Bernyanyi Indonesia Raya
TPN Ganjar - Mahfud MD (foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Jelang pembukaan agenda debat calon presiden (capres) yang diselenggarakan di gedung Komisi Pemilihan Umum RI pada Selasa malam ini (12/12/2023), sejumlah masyarakat menggelar gelaran nonton bareng (nobar). Tak terkecuali para pendukung pasangan calon Nomor urut 03, Ganjar-Mahfud, menggelar nobar di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN), Jalan Cemara Nomor 19, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan MPI di lokasi, sekira pukul 19.20 WIB, para jubir TPN dan simpatisan telah berkumpul bersama di ruang media center. Para pendukung paslon Capres-cawapres yang dikenal dengan jargon Percepat Indonesia Unggul, menonton debat melalui televisi LED besar seukuran sekira 50 inci.

Terlihat layar televisi lainnya juga dipasangkan di setiap sudut media center agar para penonton leluasa menyaksikan jalannya debat antar capres yang bertemakan penegakan hukum dan HAM tersebut.

Lebih lanjut, para jubir dan simpatisan kompak mengenakan jaket berwarna hitam putih dengan logo bertuliskan Ganjar-Mahfud di bagian dada sebelah kiri. Para penonton pun ikut bersorak saat Ganjar atau Mahfud ditampilkan di layar kaca sembari menyanyikan yel-yel secara serentak.

Menariknya, saat agenda debat memasuki perhelatan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, seluruh penonton ikut berdiri memberikan penghormatan kepada tanah air tercinta. Tak ayal, para jubir dan simpatisan yang hadir secara serius menyanyikan Indonesia Raya secara khidmat.

Tampak terlihat para jubir yang hadir seperti Ruhut Sitompul, Guntur Romli, Bane Rajamanalu, Togar Manahan Nero dan lainnya. Terlihat pula sejumlah simpatisam yang kompak bernyanyi yel-yel bersama.

(Awaludin)

      
