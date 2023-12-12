Nobar Debat Capres di Media Center TPN Ganjar-Mahfud Berlangsung Meriah

JAKARTA - Jelang pembukaan agenda debat calon presiden (capres) yang diselenggarakan di gedung Komisi Pemilihan Umum RI pada Selasa malam ini (12/12/2023), sejumlah masyarakat menggelar gelaran nonton bareng (nobar). Tak terkecuali para pendukung pasangan calon Nomor urut 03, Ganjar-Mahfud, menggelar nobar di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN), Jalan Cemara Nomor 19, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan MPI di lokasi, sekira pukul 19.20 WIB, para jubir TPN dan simpatisan telah berkumpul bersama di ruang media center. Para pendukung paslon Capres-Cawapres yang dikenal dengan jargon Percepat Indonesia Unggul, menonton debat melalui televisi LED besar seukuran sekira 50 inci.

Terlihat layar televisi lainnya juga dipasangkan di setiap sudut media center agar para penonton leluasa menyaksikan jalannya debat antar capres yang bertemakan penegakan hukum dan HAM tersebut.