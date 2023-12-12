Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Mahfud MD ke Royhan Akbar Jelang Debat Perdana, Singgung soal Kompetisi Politik yang Adil

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |19:50 WIB
Pesan Mahfud MD ke Royhan Akbar Jelang Debat Perdana, Singgung soal Kompetisi Politik yang Adil
Ganjar-Mahfud/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomer urut 3, Mahfud MD, memberikan pesan khusus kepada anak bungsunya, Royhan Akbar, menjelang debat perdana Selasa, 12 Desember 2023.

Dalam acara nonton bareng (nobar) debat perdana Capres-Cawapres 2024 hari ini, Royhan memaparkan persiapan sang ayah sebelum naik panggung.

 BACA JUGA:

Mahfud MD disinyalir tak mengalami gugup sekalipun. Bahkan, kata Royhan, Mahfud kerap menyempatkan waktu untuk menonton film Mandarin di kamarnya menjelang debat perdana.

"Santai aja sambil komat kamit hapalin materi, keliatan beliau memang kurang sehat karena padat sekali ya. Saya nggak pernah melihat bapak selelah ini, tapi juga nggak pernah lihat bapak sesenang ini," ujar Royhan Akbar di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

 BACA JUGA:

Royhan juga menuturkan kalau Mahfud MD hanya mengandalkan doa sebagai modal utama dalam persiapan debatnya.

"Ritual khusus nggak ada, tapi bapak itu selalu mengandalkan doa, ada amalan-amalan tertentu yang juga diajarkan ke anak-anaknya juga," kata Royhan lagi.

