INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoesoedibjo Kawal Ganjar-Mahfud di Debat Perdana

Irfan Maulana , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |19:55 WIB
Hary Tanoesoedibjo Kawal Ganjar-Mahfud di Debat Perdana
Hary Tanoesoedibjo (MPI/Arif Julianto)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo menghadiri debat Calon Presiden (Capres) perdana Pilpres 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (12/12/2023). Dia datang mendampingi pasangan Capres Cawapres Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Hary datang dengan raut wajah penuh senyum. Dia kemudian, melambaikan tangan tanda dan menyapa awak media. Dia juga sempat menyalami sejumlah orang.

Pantauan MNC Portal Indonesia, Hary datang sekitar pukul 18.15 WIB. Dia mengenakan setelan kemeja putih berlogo Partai Perindo dengan celana bahan warna hitam.

Hary pun datang untuk mengawal Ganjar yang akan mengikuti debat perdana.

Diketahui, debat Capres dan Cawapres 2024 akan berlangsung di di Jakarta. Debat pertama berlangsung di gedung KPU RI dengan konsep Townhall.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
