INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Ingin Sat-Set Perhatikan Nasib Guru Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |20:00 WIB
Ganjar Pranowo Ingin Sat-Set Perhatikan Nasib Guru Indonesia
Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden (capres) yang diusung partai Perindo Ganjar Pranowo ingin sat-set memperhatikan nasib guru-guru di Indonesia. Ganjar mengungkapkan hal ini saat penyampaian visi-misi pada Debat Pilpres di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Ganjar mengatakan dia telah mendengar masukan dari Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD saat berkampanye di Sabang, Aceh.

“Pak Mahfud juga menyampaikan kepada para guru yang ada di Aceh, di Sabang sana ada juga guru agama di sana, kita ingin membangun Indonesia yang hebat dengan SDM yang unggul," kata Ganjar.

“Tapi apakah kita sudah memperhatikan mereka? Tentu kemajuan yang selama ini ada mesti kita lakukan jauh lebih cepat, lebih sat-set dan perhatian itu mesti diberikan,” katanya.

