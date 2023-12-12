Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Di Debat Perdana, Ganjar Tawarkan Program Satu Desa Satu Puskesmas Seluruh Indonesia

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |20:05 WIB
Di Debat Perdana, Ganjar Tawarkan Program Satu Desa Satu Puskesmas Seluruh Indonesia
Ganjar Pranowo (foto: dok MPI)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menawarkan program satu desa satu puskesmas, dengan satu tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Program ini disampaikan Ganjar pada pemaparan visi misi dalam debat perdana yang digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam ini.

Awalnya, Ganjar melaporkan hasil perjalanannya pada saat pembukaan masa kampanye beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, dia mengisahkan cerita seorang pendeta di Merauke yang sangat ingin membantu seorang ibu yang ingin proses lahiran karena minimnya fasilitas kesehatan.

"Namanya Pak Leo. Dia harus menolong seorang ibu yang ingin melahirkan, karena tidak adanya fasilitas Kesehatan, dan dia belajar dari YouTube, sesuatu hak kesehatan yang tidak bisa didapat," kata Ganjar dalam paparannya.

Dalam pertemuannya dengan pendeta Leo, mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun memaparkan sebuah program yang akan menjadi solusi dari permasalahan itu, apabila dirinya terpilih menjadi Presiden mendatang.

"Maka Kita sampaikan kepada pendeta Leo, kami akan bangunkan itu dan kami akan Kerahkan seluruh Indonesia bahwa satu desa satu puskesmas dengan satu nakes yang ada," ujarnya.

(Awaludin)

      
