HOME NEWS NASIONAL

Diantar Keluarga ke KPU, Pendukung Ganjar-Mahfud : Bekerja Bangun Negara Juga Harmonis

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |20:08 WIB
Diantar Keluarga ke KPU, Pendukung Ganjar-Mahfud : Bekerja Bangun Negara Juga Harmonis
Ganjar-Mahfud diantar keluarga ke KPU untuk mengikuti debat. (MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden (Capres) -Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diantar keluarga untuk mengikuti debat pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Kantor Pusat KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Sambil berjalan bersama istrinya, Siti Atikoh, mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyatakan kesiapan untuk mengikuti denat perdana Pilpres 2024 di KPU RI.

"Insya Allah siap," kata Ganjar sambil berjalan menuju ke tempat acara debat.

Sosok Paslon ini lantas dipuji oleh para pendukungnya salah satu nya adalah Mahmudin Muslim (50) asal Padang yang menyebut keduanya sangat harmonis.

"Itu menunjukkan seorang pemimpin itu minimal jadi pemimpin di keluarga nya dulu, keluarga yang harmonis," kata Mahmudin saat ditemui MNC Portal dalam program debat perdana Capres-Cawapres pilpres 2024 di INews Tower Lantai 3,Jakarta Pusat, Selasa, (12/12/2023)

Dengan demikian dia yakin jika keduanya juga akan bekerja membangun negara dengan. harmonis. Jika nantinya terpilih menjadi Presiden RI 2024 mendatang.

"Insya Allah bekerja membangun negara ini lebih harmonis lagi,"ucapnya.

Terakhir dia berharap gelaran debat capres perdana ini, Ganjar dapat menyampaikan visi dan misinya. Terutama dalam menangani masalah kemanusiaan dan penegakan hukum.

"Insyaallah pak Ganjar bisa menyampaikan visi misinya dan gagasannya dan juga problem solving terhadap penegakan hukum yang masih tanda kutip amburadul di negri kita. Dan insya Allah Indonesia akan lebih baik,"tutur dia.

Halaman:
1 2
      
