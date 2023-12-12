Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Sampaikan Paparan Visi-misi, Teriakan 'Ganjar Presiden' Menggema di Acara Nobar Medcen TPN

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |20:12 WIB
Ganjar Sampaikan Paparan Visi-misi, Teriakan 'Ganjar Presiden' Menggema di Acara Nobar Medcen TPN
TPN Ganjar - Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah penonton yang menghadiri nonton bareng (nobar) debat capres-cawapres di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tampak begitu antusias. Mereka menyanyikan yel-yel Ganjar Pranowo Menang saat Ganjar menyampaikan visi misinya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sekira pukul 19.55 WIB, para jubir TPN dan simpatisan berkumpul bersama di ruang media center. Para pendukung paslon Capres-cawapres yang dikenal dengan jargon Percepat Indonesia Unggul, menonton debat melalui televisi LED besar seukuran sekira 50 inci.

Tampak terlihat para jubir yang hadir seperti Ruhut Sitompul, Guntur Romli, Bane Rajamanalu, Togar Manahan Nero dan lainnya. Terlihat pula sejumlah simpatisan yang kompak bernyanyi yel-yel bersama.

Terlihat layar televisi lainnya juga dipasangkan di setiap sudut media center agar para penonton leluasa menyaksikan jalannya debat antar capres yang bertemakan penegakan hukum dan HAM tersebut.

"Ganjar? Presiden. Ganjar? Presiden. Ganjar? Presiden. Ganjar Mahfud? Menang menang menang," sorak sorai penonton.

Seperti diketahui, capres yang diusung partai Perindo Ganjar Pranowo ingin sat-set memperhatikan nasib guru-guru di Indonesia. Ganjar mengungkapkan hal ini saat penyampaian visi-misi pada Debat Pilpres di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (12/12/2023).

Halaman:
1 2
      
