Ganjar Pranowo Ingin Pemerataan Akses Internet, Tak Hanya di Jawa

JAKARTA - Calon presiden (Capres) yang diusung Partai Perindo ingin pemerataan akses internet di seluruh Indonesia. Pasalnya, saat ini akses internet cepat masih terfokus di Jawa khususnya untuk mendukung belajar siswa.

Ganjar mengatakan saat ini usai melakukan kampanye di Nusa Tenggara Timur. Dia mendapatkan masukan dari masyarakat bahwa akses internet susah tidak seperti di Jawa.

“Saya berjalan ke NTT, kami ketemu dengan masyarakat yang ada di sana. Pak Ganjar, kenapa kami anak muda tidak mudah mendapatkan akses pekerjaan padahal itulah hak kami. Kenapa? Kemudian kami mendapatkan kesulitan untuk akses internet padahal kami butuh belajar tidak sama dengan yang di Jawa,” kata Ganjar saat penyampaian visi-misi pada Debat Pilpres di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (12/12/2023).