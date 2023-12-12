Jaga Demokrasi, Ganjar Singgung Kasus Ketua BEM UI

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo hadir dalam debat Pilpres 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Selasa (12/12) malam. Dalam memaparkan visi-misinya, Ganjar menegaskan dirinya dan Mahfud MD akan menjaga demokrasi.

Ganjar lantas menyinggung dua kasus yang menimpa Ketua BEM UI Melky Sedek Huang dan Ibu Sinta. Dua sosok itu menurutnya tengah harus berhadapan dengan aparat keamanan saat menyatakan kebebasan pendapat.

“Maka yang seperti ini (penjegalan kebebasan berpendapat) harus usai,” tegas Ganjar, Selasa (12/12/2023).

Menurut dia, permasalahan-permasalahan Indonesia harus bisa dijawab dengan Pemerintahan yang baik. Ganjar kemudian berapi-api menyatakan dirinya akan memberantas korupsi.