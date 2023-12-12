Terima Kritik, Ganjar Pranowo: Pemerintah Enggak Boleh Baperan

JAKARTA - Calon presiden (capres) yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo menegaskan pemerintah tidak boleh baper jika mendapat kritikan dari masyarakat. Ganjar mengatakan hal ini ketika mendapat pertanyaan saat pada Debat Pilpres 2024 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (12/12/2023).

“Dari sisi aparaturnya, mesti ada kontrol publik maka kalau saya membuat, pengalaman kami membuat LaporGub sebagai satu ruang komplain publik yang pemerintahan enggak boleh baperan. Pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan,” kata Ganjar.

Ganjar pun ingin agar ada Government Super Apps untuk mengakomodasi keluh kesah ataupun kritikan dari masyarakat. Sehingga, jika ada permasalahan maka pemerintah tertinggi bisa mengambil keputusan.

“Inilah yang akan kita angkat menjadi government super apps, sehingga ketika itu tidak berjalan pemerintah tertinggi lah yang harus kemudian mengambil alih itu sehingga pelayanan akan bisa jauh lebih baik sehingga kelompok-kelompok ini harus mendapatkan afirmasi,” ujarnya.