Ganjar Pranowo: Pemerintah Harus Terima Semua Masukan

JAKARTA - Calon presiden (capres) yang diusung partai Perindo Ganjar Pranowo menegaskan pemerintah tidak boleh baper jika mendapat kritikan dari masyarakat. Ganjar mengatakan hal ini ketika mendapat pertanyaan saat pada Debat Pilpres 2024 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (12/12/2023).

“Dari sisi aparaturnya, mesti ada kontrol publik maka kalau saya membuat, pengalaman kami membuat LaporGub sebagai satu ruang komplain publik yang pemerintahan nggak boleh baperan, pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan,” kata Ganjar.

