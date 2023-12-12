Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo: Pemerintah Harus Terima Semua Masukan

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |20:29 WIB
Ganjar Pranowo: Pemerintah Harus Terima Semua Masukan
Ganjar Pranowo/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Calon presiden (capres) yang diusung partai Perindo Ganjar Pranowo menegaskan pemerintah tidak boleh baper jika mendapat kritikan dari masyarakat. Ganjar mengatakan hal ini ketika mendapat pertanyaan saat pada Debat Pilpres 2024 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (12/12/2023).

“Dari sisi aparaturnya, mesti ada kontrol publik maka kalau saya membuat, pengalaman kami membuat LaporGub sebagai satu ruang komplain publik yang pemerintahan nggak boleh baperan, pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan,” kata Ganjar.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement