Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Savic Ali Sebut Ganjar-Mahfud Paling Tepat Lanjutkan Jokowi

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |20:30 WIB
Savic Ali Sebut Ganjar-Mahfud Paling Tepat Lanjutkan Jokowi
Ganjar Pranowo-Mahfud MD. (Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Savic Ali, turut hadir dalam acara nonton bareng debat perdana Capres-Cawapres Pilpres 2024 di Poski Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam.

Dalam jumpa persnya, Savic Ali mengutarakan pandangannya terhadap paslon nomer urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dia menilai jika keduanya merupakan pasangan paling tepat untuk melanjutkan kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin.

Bukan tanpa alasan, Savic melihat Ganjar memiliki karakter yang mirip dengan Joko Widodo dalam menjalin hubungan dengan masyarakat.

"Justru kalau bicara kelanjutan menurut saya yang paling bisa melanjutkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin itu ya Ganjar dan Mahfud. Yang paling mendekat karakter Pak Jokowi itu Mas Ganjar yang nyaman sekali kalau turun ke masyarakat bawah," ujar Savic Ali.

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi.

Dia pun menilai jika Ganjar-Mahfud merupakan pasangan Capres-Cawapres yang tak memiliki masa lalu buruk sepanjang kariernya di panggung politik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement