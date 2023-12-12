Savic Ali Sebut Ganjar-Mahfud Paling Tepat Lanjutkan Jokowi

JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Savic Ali, turut hadir dalam acara nonton bareng debat perdana Capres-Cawapres Pilpres 2024 di Poski Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam.

Dalam jumpa persnya, Savic Ali mengutarakan pandangannya terhadap paslon nomer urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dia menilai jika keduanya merupakan pasangan paling tepat untuk melanjutkan kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin.

Bukan tanpa alasan, Savic melihat Ganjar memiliki karakter yang mirip dengan Joko Widodo dalam menjalin hubungan dengan masyarakat.

"Justru kalau bicara kelanjutan menurut saya yang paling bisa melanjutkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin itu ya Ganjar dan Mahfud. Yang paling mendekat karakter Pak Jokowi itu Mas Ganjar yang nyaman sekali kalau turun ke masyarakat bawah," ujar Savic Ali.

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi.

Dia pun menilai jika Ganjar-Mahfud merupakan pasangan Capres-Cawapres yang tak memiliki masa lalu buruk sepanjang kariernya di panggung politik.