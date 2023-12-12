Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Ajak Partisipasi Kelompok Perempuan hingga Penyandang Disabilitas agar Ciptakan Pelayanan Berkeadilan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |20:33 WIB
Ganjar Ajak Partisipasi Kelompok Perempuan hingga Penyandang Disabilitas agar Ciptakan Pelayanan Berkeadilan
Ganjar Pranowo (foto: MPI/Arif)
JAKARTA - Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo memaparkan visi-misinya berkaitan dengan menciptakan pelayanan publik yang berkeadilan. Ganjar menyebut dirinya akan melibatkan seluruh kelompok masyarakat untuk mengambil sebuah keputusan.

Ganjar menjawab pertanyaan yang dibacakan moderator dengan santai dan tegas. Ia bahkan menyebut memiliki pengalaman 10 tahun untuk melaksanakan tujuannya.

“Kebetulan saya punya pengalaman 10 tahun menangani. Kami mengajak mereka berpatisipasi sejak awal satu menghadirkan Musrembang,” kata Ganjar, Selasa (12/12/2023).

Adapun Musrembang, kata Ganjar, harus melibatkan seluruh kalangan dan kelompok masyarakat. Hal itu termasuk kalangan perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, orang tua hingga kelompok rentan.

