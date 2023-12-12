Pelanggaran HAM di Papua, Ganjar Tekankan Pentingnya Dialog

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ganjar Pranowo, mengatakan menegakkan hukum, memperkuat aparat dan mempercepat pembangunan ekonomi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah di Papua. Hal itu dia sampaikan saat menjawab penyataan Capres Prabowo Subianto dalam debat Capres Pilpres 2024 di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (12/12/2023).

Mulanya, Prabowo mendapat pertanyaan soal strateginya dalam menyelesaikan konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua secara konferehensif. Mengingat, tren kekerasan di Papua meningkat sedangkan masalah keadilan dan HAM belum terselesaikan sehingga konflik masih berlanjut.

Prabowo menjawab bahwa menyelesaikan masalah HAM dan kekerasan di Papua sulit dihentikan. Hal ini dikarenakan adanya gerakan separatisme.

Kata dia, ada campur tangan asung juga di gerakan tersebut sehingga Indonesia terpecah. Karena korban yang berjatuhan akibat gerakan tersebut adalah rakyat Papua. Menurut Prabowo, masalah ini harus menjadi prioritas ditangani untuk melindungi rakyat Papua.

"Rencana saya menegakkan hukum, memperkuat aparat di situ dan mempercepat pembangunan ekonomi," kata dia.

Ganjar pun menanggapi dan bertanya kepada Prabowo. Menurut dia, rencana Prabowo tersebut tidak cukup.