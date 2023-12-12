Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pelanggaran HAM di Papua, Ganjar Tekankan Pentingnya Dialog

Irfan Maulana , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |20:36 WIB
Pelanggaran HAM di Papua, Ganjar Tekankan Pentingnya Dialog
Ganjar Pranowo (MPI/Arif Julianto)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ganjar Pranowo, mengatakan menegakkan hukum, memperkuat aparat dan mempercepat pembangunan ekonomi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah di Papua. Hal itu dia sampaikan saat menjawab penyataan Capres Prabowo Subianto dalam debat Capres Pilpres 2024 di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (12/12/2023).

Mulanya, Prabowo mendapat pertanyaan soal strateginya dalam menyelesaikan konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua secara konferehensif. Mengingat, tren kekerasan di Papua meningkat sedangkan masalah keadilan dan HAM belum terselesaikan sehingga konflik masih berlanjut.

Prabowo menjawab bahwa menyelesaikan masalah HAM dan kekerasan di Papua sulit dihentikan. Hal ini dikarenakan adanya gerakan separatisme.

Kata dia, ada campur tangan asung juga di gerakan tersebut sehingga Indonesia terpecah. Karena korban yang berjatuhan akibat gerakan tersebut adalah rakyat Papua. Menurut Prabowo, masalah ini harus menjadi prioritas ditangani untuk melindungi rakyat Papua.

"Rencana saya menegakkan hukum, memperkuat aparat di situ dan mempercepat pembangunan ekonomi," kata dia.

Ganjar pun menanggapi dan bertanya kepada Prabowo. Menurut dia, rencana Prabowo tersebut tidak cukup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement