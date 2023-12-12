Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jawab Prabowo, Ganjar Pranowo: Data Petani Kita Tidak Pernah Beres

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |20:38 WIB
Jawab Prabowo, Ganjar Pranowo: Data Petani Kita Tidak Pernah Beres
Ganjar Pranowo saat debat di KPU (foto: MPI/Arif)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyinggung soal data petani yang tidak pernah beres. Hal ini merespon pertanyaan dari capres Prabowo Subianto saat debat Pilpres mengenai kelangkaan pupuk.

“Tapi untuk Prabowo saya harus mengingatkan Pak, pupuk langka terjadi di Papua Pak. Pupuk langka terjadi Sumatera Utara Pak, pupuk langka terjadi di NTT, NTB Kalimantan Timur termasuk bensin,” kata Ganjar pada Debat Pilpres 2024 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Ganjar juga menyinggung Prabowo Subianto yang pernah menjadi Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). “Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan karena Bapak pernah menjadi Ketua HKTI.”.

Namun, Ganjar menyinggung mengenai data petani yang tidak pernah beres. Sehingga, distribusi pupuk tidak tepat sasaran.“Pak data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran,” kata Ganjar.

“Pada saat yang sama kuota Puput tidak boleh dibatasi, maka ini yang saya telepon langsung kepada pak Wapres saat itu. Pak Wapres please, kasih tambahan, kalau tidak tidak cukup dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Maka inilah mesti kita kerjakan nanti,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement