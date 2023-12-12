Jawab Prabowo, Ganjar Pranowo: Data Petani Kita Tidak Pernah Beres

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyinggung soal data petani yang tidak pernah beres. Hal ini merespon pertanyaan dari capres Prabowo Subianto saat debat Pilpres mengenai kelangkaan pupuk.

“Tapi untuk Prabowo saya harus mengingatkan Pak, pupuk langka terjadi di Papua Pak. Pupuk langka terjadi Sumatera Utara Pak, pupuk langka terjadi di NTT, NTB Kalimantan Timur termasuk bensin,” kata Ganjar pada Debat Pilpres 2024 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Ganjar juga menyinggung Prabowo Subianto yang pernah menjadi Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). “Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan karena Bapak pernah menjadi Ketua HKTI.”.

Namun, Ganjar menyinggung mengenai data petani yang tidak pernah beres. Sehingga, distribusi pupuk tidak tepat sasaran.“Pak data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran,” kata Ganjar.

“Pada saat yang sama kuota Puput tidak boleh dibatasi, maka ini yang saya telepon langsung kepada pak Wapres saat itu. Pak Wapres please, kasih tambahan, kalau tidak tidak cukup dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Maka inilah mesti kita kerjakan nanti,” pungkasnya.

