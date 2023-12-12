Kemeriahan Nobar Debat Capres di Posko Tengku Umar, Hadirin Acungkan Salam 3 Jari

JAKARTA - Kemeriahan Nonton Bareng (Nobar) debat perdana Pilpres 2024 begitu meriah di posko Tengku Umar, Jakarta Pusat. Ratusan orang mengacungkan salam tiga jari, usai Calon Presiden Ganjar Pranowo menyampaikan visi misinya di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (12/12/2023).

Terlihat hadirin sangat puas terhadap penyampaian visi misi Ganjar. Sebagai bentuk apresiasi atas penyampaian Ganjar, pembawa acara mengajak hadirin untuk mengacungkan salam tiga jari.

"Salam demokrasi, Ganjar-Mahfud," ucap pembawa acara.

"Menang, menang, menang," sambung hadirin.

Terlihat panitia yang menyediakan layar besar, ditatap fokus para hadirin ketika Ganjar menyampaikan visi misinya. Mereka juga selalu meneriaki sosok mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu, di sela-sela menyampaikan visi misinya.

"Hidup Pak Ganjar," teriak hadirin.

Sementara itu, di tempat berbeda Ganjar menyampaikan ingin sat-set memperhatikan nasib guru-guru di Indonesia. Ganjar mengatakan dia telah mendengar masukan dari Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD saat berkampanye di Sabang, Aceh.

“Pak Mahfud juga menyampaikan kepada para guru yang ada di Aceh, di Sabang sana ada juga guru agama di sana, kita ingin membangun Indonesia yang hebat dengan SDM yang unggul," kata Ganjar.

“Tapi apakah kita sudah memperhatikan mereka? Tentu kemajuan yang selama ini ada mesti kita lakukan jauh lebih cepat, lebih sat-set dan perhatian itu mesti diberikan,” sambungnya.