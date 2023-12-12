Ganjar: Pemimpin Harus Ajarkan Bagaimana Integritas Dibangun

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mencontohkan hidup sederhana, tidak bermewah-mewah, bahkan juga mengajarkan integritas.

“Perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin, bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun,” kata Ganjar pada Debat Pilpres 2024 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Ganjar pun mengatakan untuk para pejabat ada dua yang penting sekali, pertama biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik sehingga pada saat menduduki jabatan tidak ada lagi jual beli jabatan.