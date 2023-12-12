Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketika Prabowo Joget Gemoy di Depan Ganjar dan Anies saat Bahas HAM

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |20:49 WIB
Ketika Prabowo Joget Gemoy di Depan Ganjar dan Anies saat Bahas HAM
Prabowo Subianto. (MPI/Arif Julianto)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto hampir 'joget gemoy' di depan capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Hal itu terjadi setelah Prabowo menjawab pertanyaan panelis terkait masalah HAM pada debat Pilpres 2024.

Pertanyaan itu merupakan topik dalam debat perdana calon presiden 2024 di Kantor Pusat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam.

Awalnya Prabowo diberi kesempatan menjawab pertama pertanyaan panelis mengenai penyelesaian masalah HAM dan sparatisme di Papua.

"Beberapa tahun terakhir tren kekerasan meningkat di Papua sementara masalah keadilan dengan masih belum terselesaikan sehingga konflik masih berlanjut. Pertanyaannya Apa strategi yang anda akan siapkan untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua secara komprehensif?," bunyi pertanyaan tersebut.

"Jadi rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ dan juga mempercepat pembangunan ekonomi, dan Presiden Jokowi dulu adalah presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua," jawab Prabowo.

Setelah selesai menjawab, giliran Ganjar dan Anies memberikan respon terhadap jawaban Prabowo. Di akhir jawaban Ganjar, ia melempar kembali pertanyaan kepada Prabowo Subianto.

Halaman:
1 2
      
