HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Tegas Bakal Miskinkan Koruptor : Pejabat yang Korupsi Bawa ke Nusakambangan!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |20:52 WIB
Ganjar Tegas Bakal Miskinkan Koruptor : Pejabat yang Korupsi Bawa ke Nusakambangan!
Ganjar Pranowo saat debat di KPU (foto: MPI/Arif)
JAKARTA - Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menegaskan, dirinya konsen terhadap pemberantasan korupsi. Ia pun menegaskan akan memiskinkan para pelaku tindak pidana korupsi.

Ganjar menjawab hal ini saat mendapatkan pertanyaan berkaitan dengan upaya apa yang dilakukan agar para koruptor mendapatkan efek jera.

“Dari sisi penegakan hukum, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan dan perampasan aset,” kata Ganjar Pranowo, Selasa (12/12/2023).

Oleh karenanya, ia pun menegaskan dirinya dan Mahfud MD akan membereskan dan menyelesaikan Undang-Undang mengenai Perampasan Aset. Bahkan, Ganjar menegaskan akan menjebloskan pejabat koruptor ke Lapas Nusakambangan.

Telusuri berita news lainnya
