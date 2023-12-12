Anies Tegaskan Hukum Alat untuk Capai Tujuan Bernegara

JAKARTA - Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan mengatakan bahwa hukum alat mencapai tujuan bernegara bukan pribadi penguasa. Hal itu disampaikan saat pidato debat perdana Pilpres 2024 di Halaman Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

"Hukum adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara, bukan tujuan pribadi penguasa. Ketika prinsip ini tidak dipahami, tidak dijadikan rujukan utama, dan tidak dipegang erat oleh pemimpin tertinggi, maka produk hukum yang dihasilkan dan praktik hukum yang berjalan akan menjadi tidak adil, tidak bermanfaat, dan tidak memberikan kepastian," kata Anies.

Anies pun menegaskan tidak akan melanjutkan hukum yang bengkok untuk kepentingan penguasa. Ia berkomitmen untuk mengubah hukum di Indonesia jika terpilih.