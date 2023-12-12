Prabowo Setuju dengan Ganjar soal Pemberantasan Korupsi di Indonesia

JAKARTA - Calon Presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan kesepakatannya terjadap pernyataan Capres nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia.

Prabowo mengungkapkan jika korupsi memamg harus diberantas sampai ke akar-akarnya.

BACA JUGA:

"Terus terang saja, saya dalam hal ini setuju dengan sikap dan jawaban dari Pak Ganjar dari masalah korupsi, korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa, korupasi harus di berantas sampai ke akar akarnya," kata Prabowo di debat perdana capres, Selasa (12/12/2023).