INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo : Saya Tidak Takut Tak Punya Jabatan

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |21:26 WIB
Prabowo : Saya Tidak Takut Tak Punya Jabatan
Prabowo Subianto. (MPI/Arif Julianto)
JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi pertanyaan Anies Baswedan mengenai perasaan Prabowo usai MKMK mengatakan terdapat pelanggaran etik berat soal putusan MK mengenai batas usia yang diduga memuluskan jalan Gibran Rakabuming untuk menjadi cawapres.

"Apa perasaan Bapak bahwa ada pelanggaran etika di situ?," kata Anies Baswedan dalam debat pertama Pilpres 2024 di KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

"Masalah pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan dan tindakan itu pun masih diperdebatkan," jawab Prabowo.

Namun Prabowo menegaskan, keputusan MK mengenai batas usia capres-cawapres sudah final dan harus dilaksanakan. Ia pun mengatakan, Anies Baswedan seharusnya paham soal itu.

"Kita ini bukan anak kecil Mas Anies, Anda juga paham," ucapnya.

Lebih lanjut Prabowo mengatakan,semua pilihan ada di tangan rakyat. Jika pasangan nomor urut 2 dinilai melanggar hukum, maka kata Prabowo, rakyat tidak perlu memilihnya dan Gibran.

"Memang masyarakat menilai bahwa intinya masyarakat yang menentukan. Kalau masyarakat tidak suka dengan kami, tidak usah pilih saya," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
