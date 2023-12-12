Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Ditanya Terkait Putusan MK, Prabowo Tos dengan Ganjar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |21:26 WIB
Usai Ditanya Terkait Putusan MK, Prabowo Tos dengan Ganjar
Prabowo dan Ganjar tos (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 2, Prabowo Subianto mengajak tos Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo. Momen itu terjadi usai Ganjar bertanya terkait putusan MK soal ambang batas usia Cawapres.

Momen itu terjadi kala sesi kedua telah berakhir. Salah satu bahasan topik itu membahas topik demokrasi. Dalam sesi itu, Ganjar turut melempar pertanyaan kepada Prabowo terkait putusan MK.

"Saya terpaksa harus bertanya apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK?" tutur Ganjar kepada Prabowo.

Mendapat jawaban itu, Prabowo tersenyum. Usai sesi itu, para kandidat capres dipersilahkan kembali duduk dibangku masing-masing.

Saat itu, Prabowo yang berdiri di tengah mengajak Ganjar untuk tos sebelum turun dari panggung. Keduanya pun ber-tos-an dan berpelukan. Usai itu, Ganjar dan Prabowo kembali duduk di bangkunya masing-masing.

Sekedar informasi, KPU menggelar lima kali debat capres-cawapres. Adapun jadwal debat Capres dan Cawapres sebagai berikut:

Debat pertama berlangsung pada 12 Desember 2023 dengan tema Hukum, Hak Asasi Manusia, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. Debat ini menjadi Porsi Capres.

2. Debat kedua berlangsung pada 22 Desember 2023 dengan tema Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan Internasional. Debat kedua menjadi porsi Cawapres.

Halaman:
1 2
      
